Командир расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир расчета противовоздушной обороны сообщил, что российские силы ПВО минимум трижды в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участком запорожского направления.

"Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS. <...> Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело", – приводит слова командира РИА Новости.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие РФ рекордными темпами уничтожают ракетные системы залпового огня ВСУ. За несколько дней российским военным удалось уничтожить полтора десятка РСЗО, включая HIMARS, MLRS и MARS-II.

7 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удар по металлургическому комбинату ArcelorMittal в Кривом Роге, уничтожив более 70 ракет HIMARS и две американские реактивные системы залпового огня MLRS. Еще четыре РСЗО MLRS получили критические повреждения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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