ВС РФ уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по металлургическому комбинату ArcelorMittal в Кривом Роге, уничтожив две американские реактивные системы залпового огня MLRS и более 70 ракет HIMARS. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривом Роге уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще четыре РСЗО MLRS получили критические повреждения.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках наступления в ДНР за сутки уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.

В Минобороны РФ отметили, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ начали проводить наступление на краснолиманском направлении

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