14:42Политика
ВС РФ уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ нанесли удар по металлургическому комбинату ArcelorMittal в Кривом Роге, уничтожив две американские реактивные системы залпового огня MLRS и более 70 ракет HIMARS. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривом Роге уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", – говорится в сообщении.
Отмечается, что еще четыре РСЗО MLRS получили критические повреждения.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках наступления в ДНР за сутки уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.
В Минобороны РФ отметили, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ начали проводить наступление на краснолиманском направлении
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