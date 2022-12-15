Главком ВСУ пожаловался на дальность полета РСЗО HIMARS

Фото: ТАСС/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Киеву не удается достать российские цели с помощью РСЗО HIMARS. Об этом в интервью Economist сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Они (ВС РФ. – Прим. ред.) отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что США снизили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS. Это было сделано в целях предотвращения их использования для атак по России. В установках заменили аппаратное и программное обеспечение.

До этого представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат пожаловался, что киевские системы ПВО не могут помешать атакам баллистических ракет. По его словам, самым доступным вариантом для Украины является уничтожение установок на месте их расположения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!