В США заявили, что у Киева истощаются запасы боеприпасов для систем ПВО

Фото: Минобороны РФ

В США заявили об истощении запасов боеприпасов украинской армии для систем ПВО. Об этом сообщает Financial Times.

"Боеприпасы и запчасти для С-300 и "Буков", являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются", – говорится в материале.

Представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что устаревшее вооружение вынуждает выпускать сразу несколько ракет для предотвращения одного российского удара. Поэтому запасы стремительно заканчиваются.

Он объяснил, что Киев не может в настоящее время осуществить закупку боеприпасов для С-300 и "Буков", которые производятся в России. Получить ракеты из резервов мирового рынка тоже оказалось сложно. Однако Запад предоставил Украине:

30 зенитных самоходных установок Gepard;

системы ПВО IRIS-T;

ЗРК NASAMS.

Как отметил Игнат, украинской армии нужны еще сотни единиц аналогичного вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В связи с этим украинский лидер попросил американского коллегу оказать Киеву помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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