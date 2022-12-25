Фото: president.gov.ua

Подполковник украинской армии заявил, что его военнослужащие начали часто сбегать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

Он отметил, что в его подчинении находятся десятки бойцов, которые уже несколько раз уходили в самоволку.

"Половина из них снова сбежали. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?", – высказался он.

Подполковник призвал привлекать таких военнослужащих к ответственности уже после первого случая дезертирства.

Ранее стало известно, что украинская сторона начала переводить дополнительные военные подразделения в район Артемовска.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в перечень задач данных группировок входит пресечение паники и дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Разведка нанесла удар по скоплению украинских войск на Купянском направлении

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