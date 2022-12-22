В ЛНР заявили, что ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона начала переводить дополнительные военные подразделения в район Артемовска (Бахмута). Информацией об этом поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО", – цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, в перечень задач данных группировок входит пресечение паники и дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ достигли на донецком направлении новых высот и рубежей. По информации Минобороны, во время выполнения задач СВО бойцы России ликвидировали свыше 80 солдат ВСУ.

На этом же направлении российские военные разбили один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля украинской армии.



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