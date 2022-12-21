В ЛНР заявили, что ВСУ начали побег с позиций у Соледара

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Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины начали массово убегать со своих ранее занимаемых позиций в районе Соледара. Информацией об этом поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на материалы разведки.

"Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", – цитирует его РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что объявление частичной мобилизации в России сорвало украинские планы по контрнаступлению в районе Кременной и Сватова в ЛНР. С его точку зрения подтвердил и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, Залужный попросил предоставить Киеву больше вооружений. Главнокомандующий ВСУ заявил, что на данный момент Украина не способна организовывать большие операции, хотя и работает над одной из них.

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