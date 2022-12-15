Офицер США предупредил о проблематичности использования ЗРК Patriot Украиной

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Для обучения украинских военнослужащих управлением зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot придется потратить несколько месяцев. Таким мнение поделился офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom.

Помимо этого, Ритер оценил сообщения о намерениях США отправить ЗРК Patriot Украине в ближайшее время.

"Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении", – сказал он.

По словам Риттера, для тренировки Украине придется направить солдат в Америку, поскольку это единственное место для обучения работе с системами. Также он высказал сомнение в планах интегрировать ЗРК в украинскую систему ПВО.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, если Вашингтон предоставит Киеву комплексы противоракетной обороны Patriot, они, безусловно, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. Тем не менее Песков не стал более подробно комментировать эту ситуацию, призвав дождаться официальных заявлений Вашингтона.



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