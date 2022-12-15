В посольстве РФ назвали возможную передачу Киеву ЗРК Patriot провокационным шагом

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Возможная передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом с возможными непредсказуемыми последствиями. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне.

"В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", – передают сообщение дипмиссии РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что США все глубже втягиваются в конфликт на постсоветском пространстве и без предоставления Киеву комплексов Patriot. Дипломаты утверждают, что растет поток вооружений, поставляемый США на Украину, расширяется подготовка украинских военных и ВСУ снабжаются разведданными.

Подобные действия Вашингтона не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают дополнительные риски для глобальной безопасности, считают в дипмиссии.

"Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", – резюмировали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Белый дом не подтвердил намерение поставить Украине ЗРК Patriot. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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