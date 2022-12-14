В Белом доме не подтвердили планы по поставке Украине ЗРК Patriot

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Белый дом не подтвердил намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

Он указал, что Вашингтон раскроет подробности, когда будет к этому готов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может объявить о поставках Украине ПВО Patriot. Позже издание The Washington Post написало, что президент США Джо Байден может согласиться на поставки после того, как американское оборонное ведомство ответит на все вопросы о подготовке войск Украины к использованию оружия.

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