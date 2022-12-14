14 декабря, 20:42Политика
В Белом доме не подтвердили планы по поставке Украине ЗРК Patriot
Фото: ТАСС/Zuma
Белый дом не подтвердил намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.
Он указал, что Вашингтон раскроет подробности, когда будет к этому готов.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может объявить о поставках Украине ПВО Patriot. Позже издание The Washington Post написало, что президент США Джо Байден может согласиться на поставки после того, как американское оборонное ведомство ответит на все вопросы о подготовке войск Украины к использованию оружия.
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