Байден может согласиться на передачу ЗРК Patriot после доклада Пентагона – СМИ

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Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot после того, как американское оборонное ведомство ответит на все вопросы о подготовке войск Украины к использованию оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Кроме того, Пентагону также нужно поведать правовые основания для передачи ЗРК и последствиях для боеготовности Вооруженных сил США.

Один из источников рассказал, что Patriot выделят из собственных запасов Америки, а не из оперативных подразделений.

По данным издания, Пентагон работает над параметрами программы тренировки по использованию ЗРК. При этом вероятнее всего обучение, которое обычно занимает более шести месяцев, будет проходить в Германии.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время США могут объявить о поставках Украине ПВО Patriot. Отмечалось, что проект должен согласовать министр обороны США Ллойд Остин. После этого документ будет отправлен на подпись Байдену.



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