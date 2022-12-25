На Украине допустили, что США перестанут поддерживать Киев после 2023 года

Фото: depositphotos/erik3804

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может лишиться поддержки США в 2024 году. Об этом пишет "Лента.ру".

"Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся", – сказал он.

Тогда Украина вынуждена будет бороться самостоятельно, добавил Арестович. Однако, по его словам, у Киева останется поддержка европейских стран. Кроме того, он напомнил, что украинцы также смогут положиться на собственный военно-промышленный комплекс.

Арестович заверил, что рассчитывать можно и на помощь со стороны Китая, который, по его словам, "никогда не кинет".

Ранее газета Washington Post сообщила, что между американским лидером Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины.

Президент США заявил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал его украинский коллега, может "расколоть НАТО". По словам Байдена, одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!