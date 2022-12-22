Украина превратилась в крайне враждебное государство к началу 2022 года – замглавы МО РФ

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Первый замглавы Минобороны РФ Валерий Герасимов заявил, что Украина под влиянием Запада стала враждебно настроенной страной. По его словам, это стало заметно еще в начале 2022 года.

"К началу этого года Украина при непосредственной поддержке западных стран трансформировалась в крайне враждебное России государство", – передает РИА Новости его слова.

Герасимов отметил, что среди украинских граждан на протяжении нескольких лет активно велась пропаганда русофобии, а власти готовились силой захватить территории Донбасса и Крыма. Поэтому российская армия вынуждена была приступить к проведению спецоперации, подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, украинские войска постоянно ставят под удар обычных мирных граждан. Они привыкли использовать их в качестве живых щитов, добавил Герасимов.

"В ходе боевых действий Киев применяет террористические методы борьбы, такие как использование мирных жителей в качестве живого щита, блокирование выхода мирных граждан из городов по организованным российской стороной гуманитарным коридорам", – рассказал он.

Замминистра также сообщил, что украинские войска запугивают мирное население, устраивают обстрелы из артиллерии по жилым кварталам, пытают военнопленных и применяют в ходе боевых действий запрещенные боеприпасы.

Кроме того, для киевского режима стало нормальным организовывать покушения на представителей СМИ и власти республик Донбасса, резюмировал Герасимов.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден призывает Владимира Зеленского к переговорам с РФ. Как заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе, подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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