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Вооруженные силы Украины понесли огромные потери и находятся в уязвимой позиции. Об этом заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.

По его словам, Киев находится в великой опасности. Маккеффри отметил, что поставка батареи ЗРК Patriot не изменит ситуацию на земле из-за превосходства ВС РФ в авиации и артиллерии.

Генерал также предложил передать Украине основные боевые танки США M1 Abrams, ракеты ATACMS. По его мнению, таким образом можно попытаться повлиять на баланс сил.

Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США хотят поставить Украине устаревшую версию ЗРК Patriot. Он уточнил, что эти модели не могут сбивать современные ракеты. Он напомнил, что Patriot показали себя с плохой стороны во время двух иракских кампаний США в 1991 и 2003 годах.



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