ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных за сутки на донецком направлении – Минобороны

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

В министерстве обороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", – говорится в публикации.

Ранее ВС РФ уничтожили две украинские разведгруппы, действовавшие в районе села Червоная Диброва в ЛНР. Всего на краснолиманском направлении противник потерял порядка 60 солдат и четыре единицы бронетехники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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