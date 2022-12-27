15:29Политика
ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных за сутки на донецком направлении – Минобороны
Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''
В министерстве обороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.
"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей", – говорится в публикации.
Ранее ВС РФ уничтожили две украинские разведгруппы, действовавшие в районе села Червоная Диброва в ЛНР. Всего на краснолиманском направлении противник потерял порядка 60 солдат и четыре единицы бронетехники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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