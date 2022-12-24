ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали тактическую группу иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, российские военные атаковали подразделение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки. На это направлении Украина потеряли до 60 бойцов, 4 бронетранспортера и 3 автомобиля.

В Минобороны рассказали и об ударах по двум бригадам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Российские войска поразили 50 военных, 4 бронированные машины и 2 автомобиля. Кроме того, противник потерял свыше 40 бойцов ВСУ, 3 бронированные машины и 4 автомобиля на Краснолиманском направлении.

ВС РФ уничтожили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ возле Лежино. Российским войскам также удалось атаковать ракетно-артиллерийский склад в районе Новоселовки в Запорожской области.

"Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены <...> 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", – отметили в министерстве.

Вооруженные силы России сбили самолет Су-27, вертолет Ми-8 и 15 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Киевский район Донецка атаковали со стороны Украины утром в субботу, 24 декабря. Противник обстрелял регион из РСЗО. Украина также нанесла удары и по селу Половинкино в ЛНР, выпустив ракеты HIMARS.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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