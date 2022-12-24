Боевика "Азова" задержали в ЛНР при подготовке терактов – источник

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Спецслужбы задержали в ЛНР бывшего боевика украинского нацбатальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), который готовил теракты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации Азов (запрещенной в РФ), который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ", – заявил собеседник информагентства.

Сообщается также, что задержанный собирал данные о чиновниках городских и районных администраций территорий ЛНР, освобожденных в ходе специальной военной операции.

При себе у мужчины нашли самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами. Устройство уничтожили на месте обнаружения.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате теракта со взрывом автомобиля в центре Мелитополя пострадали два человека.

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