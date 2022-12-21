Шойгу завил, что Киев применяет запрещенные методы

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Киев прибегает к запрещенным методам противоборства, в том числе терактам, заказным убийствам, обстрелам мирных жителей тяжелым вооружением и ядерному шантажу, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Он заметил, что западные страны и их СМИ стараются не замечать многочисленные военные преступления украинских военных. К примеру, они молчат о провокациях в отношении Запорожской АЭС и сценарии подготовки "грязной" бомбы, подчеркнул Шойгу.

До этого министр заявил, что на поставки вооружения и боеприпасов украинской стороне 27 странами было потрачено около 97 миллиардов долларов.

По его словам, это намного превышает траты Соединенных Штатов в Афганистане. Шойгу считает, что часть поставляемого вооружения распространяется между террористическими организациями, а также по всему миру.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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