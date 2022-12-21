Шойгу заявил, что порядка 97 млрд долларов было потрачено на поставки оружия Киеву

Фото: AP/Evan Vucci

На поставки вооружения и боеприпасов украинской стороне 27 странами было потрачено около 97 миллиардов долларов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, это намного превышает траты Соединенных Штатов в Афганистане. Глава ведомства считает, что часть поставляемого вооружения распространяется между террористическими организациями, а также по всему миру.

"На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", – заявил Шойгу.

Между тем Владимир Путин на заседании Минобороны РФ указал на то, что на полигонах организована подготовка половины от общего числа в 300 тысяч мобилизованных солдат. Такое число на военной службе российский лидер назвал "достаточным" стратегическим резервом.



Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

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