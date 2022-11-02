Россия и Белоруссия ведут боевое слаживание региональной группировки войск – Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 22 октября РФ и Белоруссия ведут боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск.

"Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", – цитирует Шойгу РИА Новости.

По его словам, также продолжается формирование единого оборонного пространства. Помимо этого, работает единая система ПВО, а страны ведут совместное военное планирование.

Ранее глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка российско-белорусских войск начала мероприятия по выполнению задач по обеспечению защиты Союзного государства. Такое заявление Хренин сделал в ходе информирования сотрудников Минского тракторного завода о политической ситуации в стране и за ее пределами.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уточнил, что подобное объединение нужно как символ нерушимости союза двух государств, а также ради укрепления оборонного опыта стран. Как сообщил парламентарий, в рамках мероприятий будет задействовано одинаковое число военнослужащих как от РФ, так и от Белоруссии.

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