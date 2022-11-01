01 ноября, 19:57Политика
США не видят у Минска заинтересованности в подключении к спецоперации на Украине
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Вашингтон не усматривает у Минска заинтересованности в том, чтобы присоединиться к военной спецоперации России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.
"(США. – Прим. ред.) не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну на Украине", – сказал он.
Также Кирби отметил, что не может подтвердить переброску российского гиперзвукового оружия в Белоруссию.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам белорусского лидера, соответствующее решение было принято по итогам собрания с российским президентом после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Лукашенко объяснил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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