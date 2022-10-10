Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko Jr

Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам встречи с Владимиром Путиным после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Лукашенко пояснил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.

"Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней", – сказал он.

Лукашенко добавил, что формирование группировки было начато в соответствии с его распоряжением.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск предупредили о готовящемся ударе со стороны Украины. Лукашенко отметил, что Белоруссия в ближайшее время определит, что еще ей необходимо предпринять для укрепления безопасности. До этого стало известно, что Лукашенко собрал совещание с военными.

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