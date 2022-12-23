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13:22

Происшествия

Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Мелитополе

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Произошедший в центре города Мелитополя на юге Запорожской области является терактом, в результате которого пострадали два человека. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Произошел взрыв автомобиля. Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима", – цитирует его РИА Новости.

Информация о взрыве поступила в пятницу, 23 декабря. ЧП произошло на парковке недалеко от входа в Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени Горького.

Известно, что в результате взрыва травмы получили два человека. На данный момент на территории организованы следственные мероприятия.

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