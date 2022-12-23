Автомобиль взорвался перед входом в парк Горького в Мелитополе

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Машина взорвалась недалеко от входа в Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени Горького, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Взрыв произошел перед входом в парк Горького, взорвался автомобиль", – написал он своем телеграм-канале.

Рогов также добавил, что на данный момент организованы мероприятия по выяснению причин и обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты попытались подорвать мост под Мелитополем. Сооружение выстояло, однако дорожное полотно серьезно пострадало, движение по нему было временно приостановлено.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов охарактеризовал случившееся как теракт, призванный нарушить поставки медикаментов, продовольствия и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.

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