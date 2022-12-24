Командир "Ахмата" сообщил, что Киев готовится сдать Артемовск

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Киевские власти готовятся к сдаче Артемовска, сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что сейчас этот населенный пункт является самой горячей точкой на всей линии фронта.

"(В Киеве. – Прим. ред.) прекрасно понимают, что их оттуда выдавливают и выбьют однозначно, и естественно готовятся. И готовят население к тому, что они этот город потеряют", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Алаудинова, о безвыходном положении ВСУ свидетельствует риторика украинских властей, которые заявляют, что Артемовск не имеет для них значения. Командир отметил, что такой же риторики Киев придерживался и при потере Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и других городов.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска. В результате было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

Также ВС РФ атаковали опорные пункты в районах Кисловки, Крахмального и Берестового, уничтожив более 30 бойцов армии Украины, две боевые машины и четыре автомобиля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Народная милиция ЛНР сообщила о положении Артемовска

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