Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В результате российские военные уничтожили свыше 80 военнослужащих.

ВС РФ также атаковали опорные пункты в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области. Россия уничтожила более 30 военных, две боевые машины и четыре автомобиля.

Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки на краснолиманском направлении. Военнослужащие ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы. На этом направлении, по данным Минобороны, противник потерял свыше 40 военных, три бронированные машины и два пикапа.

До 45 военных ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа были поражены в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в Донецкой Народной Республике.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ размещают средства противовоздушной обороны на крышах многоэтажек в Артемовске. Он уточнил, что в подвалах открывают дополнительные полевые госпитали. При этом Киев активно подвозит в город продовольствие и боекомплекты.



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