В ЛНР заявили, что украинские военные оборудуют посты ПВО на крышах домов в Артемовске

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины размещают средства противовоздушной обороны на крышах многоэтажек в Артемовске, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали", – сказал он.

Также Марочко отметил, что, по данным разведки, ВСУ активно подвозят в город продовольствие и боекомплекты.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали целенаправленно разрушать уцелевшие жилые здания и социальные объекты Артемовска. По его словам, Киев использует тактику выжженной земли, атакуя дома, транспортные развязки и в целом гражданскую инфраструктуру города.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Народная милиция ЛНР сообщила о положении Артемовска

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