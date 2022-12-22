Арестович сообщил о гибели своего друга под Артемовском

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели своего друга Александра Снегуровского под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала, закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом", – говорится в сообщении.

По словам Арестовича, Снегуровский был одним из лучших разведчиков.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали целенаправленно разрушать уцелевшие жилые здания и социальные объекты города Артемовска. По его словам, украинские бойцы используют тактику выжженной земли, атакуя дома, транспортные развязки и в целом гражданскую инфраструктуру города.

Также офицер ЛНР рассказал, что отряды ВСУ отказываются выполнять приказы и портят свои танки. Марочко объяснил это тем, что украинские бойцы пребывают в ужасе от ситуации, которая складывается на линии соприкосновения.



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