09:04Политика
В ЛНР сообщили об украинских медиках, прибывших в район Артемовска
Фото: AP Photo/LIBKOS
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о большом количестве медиков, которые прибыли в район Артемовска на помощь украинским военнослужащим.
Он выразил уверенность, что армия Украины несет существенные потери.
"В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины", – передает РИА Новости его слова.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих и 149 танков.
По его словам, ВС РФ сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганско-донецком направлениях.
Кроме того, в Минобороны РФ также рассказали об успешном наступлении российской армии в районе Артемовска. В результате на данном направлении было уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях
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