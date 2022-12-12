Российские военные рассказали, как бойцы ВСУ сбежали при виде БМПТ "Терминатор"

Солдаты ВСУ остерегаются уникальных российских боевых машин поддержки танков "Терминатор", рассказал командир экипажа БМПТ 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

"В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора". Для них это незнакомая машина и непонятная", – приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, механик-водитель одного из "Терминаторов" сообщил, что украинские военные охотятся за этой техникой и даже назначили вознаграждение для тех, кто получит ее в качестве трофея.

Отмечается, что БМПТ "Терминатор" имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибра 30 миллиметров, а также два гранатомета и пулемет. По словам командира 3-го армейского корпуса ЗВО, во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют "Терминаторы".

Ранее сообщалось, что сержант российской армии Иван Миронюк спас командира своей роты, подбив украинский танк во время штурма села Новополь. За это военнослужащий был награжден орденом Мужества.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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