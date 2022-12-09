Сержант армии РФ рассказал, как спас командира и подбил танк ВСУ в ходе спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сержант российской армии Иван Миронюк спас командира своей роты, подбив украинский танк. За это военнослужащий был награжден орденом Мужества, сообщает РИА Новости.

По словам Миронюка, все произошло все время штурма села Новополь. Когда противник перешел в контратаку, командир ВС РФ с небольшой группой бойцов остался в глубине населенного пункта и запросил помощи по радиостанции. Миронюк принял решение выдвинуться на помощь.

"На БМП с личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть, самого танка не было видно в тепловизор. А танк стоял перед этим домом. Он произвел выстрел по мне. Не попал. Я уже в тот момент видел, откуда произошел выстрел. Вскинул примерную дальность и выстрелил", – рассказал военнослужащий.

По словам сержанта, он выстрелил ровно в борт и уничтожил танк. Своими действиями он открыл фланг для выхода командира роты. В скором времени, уточнил Миронюк, подоспела вторая БМП.

"Это уже была БМП разведки, и уже комроты, благодаря нашим действиям, смог покинуть свои позиции и выйти оттуда живым", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что российский военный чудом спасся из горящего танка и вскоре вернулся на поле боя. Военнослужащий ВС РФ рассказал, что в горящей машине несколько раз терял сознание из-за дыма. Когда удалось выбраться, украинские боевики начали стрелять по нему гранатами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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