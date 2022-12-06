Потери ВСУ за ноябрь превысили 8,3 тыс военнослужащих – Шойгу

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В ноябре Вооруженные силы Украины потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих и 149 танков, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин", – сказал он в ходе селекторного совещания в министерстве.

Шойгу отметил, что российские военные сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганскодонецком направлениях.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии в районе Артемовска. В результате на данном направлении было уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

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