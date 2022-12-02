В офисе Зеленского оценили потери ВСУ с начала спецоперации

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили до 13 тысяч человек.

Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев потерял порядка 100 тысяч бойцов. Подоляк считает, что председатель ЕК допустила ошибку.

Накануне фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Она также указала, что "по оценкам на сегодняшний день" погибли более 20 тысяч мирных украинцев и 100 тысяч солдат ВСУ.

Спустя время фрагмент о числе погибших был полностью удален как из письменного, так и из видеозаявления главы Еврокомиссии. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что председатель ЕК имела ввиду не только убитых, но и раненых.

Накануне глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что только за последние 1,5 месяца украинская армия потеряла как минимум 10 тысяч солдат и офицеров.

В июле участник хакерской группы RaHDIt сообщал, что потери ВСУ на тот момент составляли не менее 50–70 тысяч убитыми.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ несут большие потери под Херсоном – власти

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