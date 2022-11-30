Еврокомиссия вырезала из заявления фон дер Ляйен цифры по убитым украинцам

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Еврокомиссия удалила из письменного и видеозаявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших военных и гражданских на Украине, сообщает РИА Новости. Это подтвердила официальный представитель ЕК Дана Спинат.

По ее словам, была допущена неточность. Она отметила, что оценка, которую в своем заявлении использовала фон дер Ляйен, основана на данных внешних источников. При этом указанная цифра потерь охватывает как убитых, так и раненых. Спинат добавила, что такие цифры должны были показать жестокость России.

Она также поблагодарила тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии видео с заявлением главы Еврокомиссии.

"Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России", – заключила Спинат.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление с призывом привлечь Россию к ответственности за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление страны. В подтверждение своих слов она сообщила, что на сегодняшний день на Украине погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных.

По данным ЕК, размер ущерба от проведения специальной военной операции РФ на Украине вырос с 380 до 600 миллиардов евро. Общая стоимость замороженных российских активов оценивается в 330 миллиардов долларов, 300 миллиардов долларов из которых относятся к резервам Центробанка на счетах в иностранных организациях. Оставшаяся сумма принадлежит российским бизнесменам.

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