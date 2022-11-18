Экономист не исключил, что ЕС вернет России ее замороженные активы

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Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что Евросоюз рано или поздно вернет России замороженные активы на 68 миллиардов евро. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"На самом деле это никакая не конфискация и не изъятие. Заморозка – это обеспечительная мера, которая в любых судах используется, и в большинстве случаев эти средства или ценные бумаги могут быть возвращены владельцу", – сказал экономист.

Он также усомнился в том, что замороженные средства могут быть переданы третьим странам, в противном случае доверие к европейской экономике будет подорвано.

Ранее стало известно, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. По данным издания Politico, почти половина этой суммы может приходиться на национальные резервы России.

До этого сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность направить ряд замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение этого вопроса сейчас находится на ранней стадии, а само решение в случае его принятия требует пересмотра правовой системы.



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