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Потери ВСУ в настоящее время составляют не менее 50–70 тысяч убитыми, рассказал на условиях анонимности участник хакерской группы RaHDIt.

"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики", – приводит его слова РИА Новости.

Ране в этот день глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Wall Street Journal, что ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена, поэтому, по его словам, необходимо обновить подразделения и произвести перестановки.

На прошлой неделе хакеры RaHDit опубликовали новые данные о 2 500 сотрудниках Главного управления разведки Украины и связанных с ними лиц. Информация содержит в том числе криминальные характеристики. В частности, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

До этого хакеры из RaHDit получили подтверждение того, что спецоперация РФ на Украине предотвратила нападение ВСУ на территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Выяснилось, что в начале февраля поступила информация о том, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, находящемуся под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.