Хакеры опубликовали новые данные сотрудников украинской разведки

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Хакеры RaHDit опубликовали новые данные о 2 500 сотрудниках Главного управления разведки Украины и связанных с ними лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры сказали, что не планируют публиковать данные о несовершеннолетних родственниках сотрудников украинской разведки.

"Новые опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования", – говорится в сообщении.

При этом хакеры подчеркнули, что сведения о контактирующих с украинской разведкой лицами были переданы в правоохранительные органы.

Ранее группировка RaHDit также опубликовала данные 1 тысячи сотрудников военной разведки Украины. В список раскрытых разведчиков попали представители посольских резидентур в России, Италии, Турции, Индии, Австрии, ЮАР, Иране и Вьетнаме. Кроме того, хакеры рассекретили данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии.

