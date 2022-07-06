Хакеры опубликовали данные 1 тыс сотрудников военной разведки Украины

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Хакерская группировка RaHDit опубликовала в открытом доступе данные 1 тысячи сотрудников военной разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В список раскрытых разведчиков попали представители посольских резидентур в России, Италии, Турции, Индии, Австрии, ЮАР, Иране и Вьетнаме. Кроме того, хакеры рассекретили данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, а также инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению силовой и агентурной разведки.

Отмечается, что сформировать базу помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве и методы анализа больших данных по моделям поведения пользователей. Также подчеркивается, что данный материл первый в запланированной серии публикаций.

Ранее хакеры из RaHDit получили подтверждение того, что спецоперация РФ на Украине предотвратила нападение ВСУ на территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Выяснилось, что в начале февраля поступила информация о том, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, находящемуся под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.