Глава Минобороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ

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ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров", – сказал он в интервью изданию The Wall Street Journal.

Он также рассказал, что в перечень приоритетной техники для ВСУ больше не входят ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW, теперь Киеву, по его словам, необходимы дальнобойные артиллерийские установки.

Ранее в интервью газете The Times Резников заявил, что ВСУ получили от президента Украины Владимира Зеленского задачу отвоевать юг страны. По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов. При этом он уточнил, что численность вооруженных сил Украины в настоящее время достигает примерно 700 тысяч человек, чтобы достигнуть показателя в 1 миллион бойцов, Киев может привлечь нацгвардию, полицию и пограничников.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США и их союзники вряд ли смогут долго продолжать оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне. По информации издания, чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.