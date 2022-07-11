В Минобороны Украины рассказали о приказе Зеленского отвоевать юг страны

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны. По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов.
"Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели", – сказал он в интервью газете The Times.
Говоря о задачах вернуть юг Украины под контроль Киева, Резник заявил, что это является крайне необходимым для страны с политической точки зрения. Он также сообщил, что численность ВСУ достигает примерно 700 тысяч человек, чтобы достигнуть показателя в 1 миллион бойцов, Киев может привлечь нацгвардию, полицию и пограничников.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в Николаев прибыли сотрудники СБУ и около 500 боевиков нацбатальона "Цунами" для проведения карательных рейдов с целью выявить пророссийски настроенных граждан.
До этого в российском военном ведомстве сообщили, что командование ВСУ для восполнения потерь отправляет раненых солдат в зону боевых действий без реабилитации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ представили актуальные данные по спецоперации на Украине
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