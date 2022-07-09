Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков..

Он уточнил, что в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия был уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.

8 июля сообщалось об уничтожении под Одессой двух установок берегового ракетного комплекса Harpoon, поступивших из Великобритании.

6 июля Минобороны РФ заявило об уничтожении в Донбассе ударом высокоточных ракет двух пусковых установок американских систем залпового огня HIMARS.

Ранее замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил о ракетном ударе украинских войск по гидроэлектростанции в Новой Каховке. В результате атаки пострадали несколько людей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.