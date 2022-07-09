Киевские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Николаев прибыли сотрудники СБУ и около 500 боевиков нацбатальона "Цунами" для проведения карательных рейдов с целью выявить пророссийски настроенных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", – сказал он.

Ранее Минобороны РФ приступило к детальному расследованию преступлений киевского режима против своего народа. Как отмечал Мизинцев, уже собрана достаточная доказательная база. Он добавил, что виновные неизбежно понесут наказание.

Глава Национального центра управления обороной РФ также сообщил, что многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины имеют судимости и наркозависимы. Данные факты, подчеркнул он, являются достоверной информацией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.