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Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, сообщает газета The New York Times.

По информации издания, 25 ноября в военный госпиталь поступили около 50 раненых, среди которых в основном были украинские солдаты, а днем ранее медики приняли еще более двух сотен военнослужащих.

"Накануне было еще хуже: через двери госпиталя прошли 240 человек с различными травмами: от огнестрельных ранений до осколочных ранений и сотрясений мозга", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последние несколько недель командование ВСУ направляло на линию соприкосновения под Артемовском боевиков из других бригад, чтобы "заткнуть бреши" и укрепить позиции, ослабленные из-за потерь.

Еще одной проблемой стало истощение запасов оружия. Источник в Пентагоне сообщил изданию, что украинцы используют боеприпасы в "непомерных количествах", полагаясь на ложное предположение, что ресурсы Запада неограниченны.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили около 100 иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, и шесть единиц бронетехники в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. На купянском направлении российская артиллерия предотвратила атаку в районе села Новоселовское в ЛНР, уничтожив до 30 бойцов ВСУ и два автомобиля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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