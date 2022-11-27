В МО РФ рассказали об уничтожении 100 иностранных наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили около 100 иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вместе с наемниками возле населенного пункта Часов Яр были уничтожены шесть единиц бронетехники.

Кроме того, на купянском направлении артиллерия РФ предотвратила атаку в районе села Новоселовское в Луганской Народной Республике. В результате там уничтожили до 30 бойцов ВСУ и два автомобиля.

Украина также пыталась провести атаку в районе Коломыйчихи и Площанки на краснолиманском направлении. Потери Вооруженных сил Украины составили более 50 человек, три боевые бронированные машины и четыре спецавтомобиля.

Российские военнослужащие отразили атаки противника в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска, где уничтожили около 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины и пять пикапов.

ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов с более 100 снарядами РСЗО HIMARS и свыше семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства возле Днепропетровска.

Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко рассказал, что в Кривом Роге на Украине остановили работу железной дороги. По его словам, работы по восстановлению будут долгими и значительными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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