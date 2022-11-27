12:28В мире
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги
Фото: Москва 24
Начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил об остановке работы железной дороги в Кривом Роге на Украине, передает РИА Новости.
"Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа", – заявил Ситниченко.
Глава военной администрации заявил, что колеи в результате удара по инфраструктуре будут недоступны длительное время. Он также добавил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Как отмечал Владимир Путин, они наносились военнослужащими РФ из высокоточного оружия.
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