Пушилин заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре помогают на фронте

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины помогают на фронте. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

"Да, я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно по той технике – я говорю даже не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое сейчас уже на порядок хуже", – отметил врио главы республики.

Он уточнил, что, ударяя по объектам энергетики, обесточиваются тыловые районы, следовательно, у ВСУ отсутствует возможность регулярно обеспечивать электроэнергией ремонтные базы и производства.

Кроме того, по словам Пушилина, в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры, украинские военные сталкиваются с ухудшением логистики, средств слежения, а также с плохой работой средств связи.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Как отмечал Владимир Путин, они наносились военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных ударов со стороны России из строя вышло порядка 50% объектов энергетической инфраструктуры страны.



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