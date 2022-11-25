Захарова назвала НАТО соучастником киевского режима

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова оценила решение НАТО расширить производство вооружения и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву, в Восточной Европе.

"НАТО – соучастник преступлений киевского режима", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что государствам НАТО следует расширить поставки оружия, систем ПВО и горючего на Украину из-за регулярных ударов со стороны ВС РФ.

Он подчеркнул, что любой конфликт завершается путем дипломатии, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя. Поэтому, объяснил генсек, Альянс должен расширять поставки Киеву.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!