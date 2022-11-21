Генсек НАТО призвал расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Странам НАТО необходимо расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину из-за интенсивных ударов со стороны России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде.

Он указал на "разрушительные последствия" ударов Вооруженных сил России по территории Украины.

Столтенберг подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя. Поэтому, добавил генсек НАТО, Альянс должен расширять поставки Киеву.

Ранее Столтенберг заявил о невозможности проведения содержательного диалога с Россией. По его словам, это будет невозможно до тех пор, пока Москва будет себя вести так, "как ведет сейчас, особенно в отношении Украины".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украина может лишиться поставок вооружений – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!