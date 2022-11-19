В Пентагоне заявили, что НАТО не ищет конфликта с Россией

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

НАТО не планирует становиться участником боевых действий на Украине и не ищет конфликта с Россией. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе, трансляция которого размещена на сайте мероприятия.

"Дамы и господа, НАТО – это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России", – сообщил он.

При этом Остин подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине. Конфликт на территории страны он назвал крупнейшим кризисом безопасности с момента окончания холодной войны.

До этого Остин заявил, что РФ обладает впечатляющим вооружением, но, несмотря на это, не смогла "одержать верх" в конфликте. По его словам, Украина никогда не станет победой России.

При этом шеф Пентагона сообщил о трудностях, которые ожидают Украину предстоящей зимой. Тогда он в очередной раз заявил, что США готовы оказывать стране поддержку.

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