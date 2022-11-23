В Китае заявили, что США используют НАТО как ловушку для подрыва экономики ЕС

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Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, США стремятся заставить ряд европейский стран применить антироссийскую стратегию, чтобы Евросоюз стал более зависимым от Вашингтона и НАТО.

"Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны – члены Альянса", – говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о требовании увеличить расходы на оборонный бюджет, что может спровоцировать в обществе волну еще большего неодобрения правительствами. В итоге Вашингтону будет проще влиять на лидеров государств, входящих в ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину. По его словам, это необходимо из-за "разрушительных последствий" ударов Вооруженных сил России. Столтенберг подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя.



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